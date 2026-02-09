Editoria | nuove nomine all’Agi Chi sono i 7 promossi dal direttore Rita Lofano

Questa mattina all’Agenzia Giornalistica Italia sono state annunciate sette nomine. Rita Lofano, il direttore, ha scelto di affidare nuove responsabilità a diversi giornalisti, tra cui Titti Giammetta, che resta a capo del desk Internazionale. Ivana Pisciotta, già al digitale, ora coordina il settore Economico. Vincenzo Marsala, invece, continuerà a seguire le cronache regionali. Le promozioni arrivano in un momento di cambiamenti all’interno dell’agenzia di proprietà ENI, con l’obiettivo di rafforzare le diverse aree

Sette nomine in casa AGI, l’Agenzia Giornalistica Italia di proprietà dell’ENI. Da oggi, lunedì 9 febbraio – su proposta di Rita Lofano, Direttore Responsabile -, Titti Giammetta, una consolidata esperienza nel settore Esteri della stessa agenzia, è nominata Capo Redattore Centrale e mantiene il coordinamento del desk Internazionale; insieme a lei diventano Capo Redattore Centrale Ivana Pisciotta – che mantiene il coordinamento del desk Economico dopo un’esperienza a capo del Digitale -, e il fiorentino Vincenzo Marsala che mantiene il coordinamento del Desk Cronache Regionali. Nominati Capo Servizio B rahim Maarad, tornato dopo 5 anni passati a Bruxelles come corrispondente, ed Edoardo Izzo, 36 anni, romano, giornalista di inchiesta specializzato in Cronaca Nera e Giudiziaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

