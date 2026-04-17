La Lipu ha denunciato la potatura di alcuni alberi lungo viale Mellusi, avvenuta durante il periodo di nidificazione degli uccelli. L’associazione ha evidenziato che l’intervento si è svolto senza considerare le fasi di riproduzione degli uccelli, sollevando preoccupazioni sulla tutela della biodiversità locale. Il Comune di Benevento ha effettuato i lavori senza consultare esperti di settore, secondo quanto riferiscono le fonti coinvolte.

Tempo di lettura: 4 minuti A seguito della potatura degli alberi lungo viale Mellusi che è stata effettuata nei primi 10 giorni di aprile, quindi nella stagione primaverile con la nidificazione degli uccelli selvatici già in atto, la Lipu – a lavori in corso – ha scritto una nota all’assessore all’Ambiente del Comune di Benevento, il dott. Oberdan Picucci, e al dirigente del Settore Ambiente del Comune, l’ing. Maurizio Perlingieri, ricordando che: – L’art. 3 della legge n.1571992 riferisce che è vietata in tutto il territorio nazionale il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. – Il Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde” all’art.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alberi potati in piena nidificazione: la Lipu attacca il Comune di Benevento e lancia l’allarme biodiversità

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