Uccelli in pericolo | vetrate riflettenti una trappola mortale per la fauna alata in Italia Lipu lancia l’allarme

Gli uccelli che volano sopra Vittorio Veneto rischiano di morire contro le vetrate riflettenti degli edifici. La Lipu ha denunciato il problema: molte di queste superfici, specialmente vicino all’Istituto “Alfredo Beltrame”, sono diventate vere e proprie trappole per gli uccelli in transito. Le vetrate, che dovrebbero isolare dal rumore e dal freddo, finiscono per confondere gli uccelli che le scambiano per spazi aperti o per il cielo. Ora, le autorità e le scuole

La silenziosa, ma devastante, minaccia che incombe sugli uccelli di Vittorio Veneto ha spinto la Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) a lanciare un allarme urgente: le vetrate, in particolare quelle fonoisolanti installate in prossimità dell’Istituto Professionale “Alfredo Beltrame” in via Carso, si stanno rivelando trappole mortali per la fauna alata. La segnalazione, giunta alla Lipu lo scorso 10 gennaio da un cittadino preoccupato, ha fatto luce su un fenomeno che, secondo le stime dell’associazione, causa in Italia la morte di circa 15-30 milioni di uccelli ogni anno. La scoperta solleva interrogativi sulla sicurezza degli edifici moderni e sull’impatto che le costruzioni possono avere sull’ecosistema locale, un problema che richiede interventi mirati e una maggiore consapevolezza.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Vittorio Veneto Protezione Richiami vivi illegali in Toscana: oltre 30 uccelli ricoverati in condizioni critiche alla Lipu Livorno In Toscana, più di 30 uccelli, tra tordi e merli, sono stati ricoverati in condizioni critiche alla Lipu di Livorno. Crans-Montana, incendio Capodanno: la scala rimpicciolita che ha trasformato il locale in una trappola mortale Nella notte di Capodanno, un incendio ha interessato il locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, provocando numerose vittime e feriti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Vittorio Veneto Protezione La strage silenziosa degli uccelli: quasi 30 milioni morti ogni anno in Italia per l’impatto con le vetrateOgni anno, nel silenzio delle nostre città e delle campagne, una vera e propria strage colpisce l’avifauna: l’impatto contro vetri e superfici trasparenti. Questa minaccia, poco percepita dagli esseri ... greenme.it Strage silenziosa: le vetrate che uccidono milioni di uccelliÈ per gli uccelli tanto invisibile quanto letale ed è per loro una delle minacce più gravi. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Lipu, uccide tra i 15 e i 30 milioni di volatili in Italia, tra i 100 ... repubblica.it È falso che una chioccia abbandoni i pulcini se vengono toccati. Gli uccelli non li riconoscono dall’odore umano. Il mito nasce da fraintendimenti, mentre l’abbandono può avvenire solo in situazioni di forte stress o pericolo. facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.