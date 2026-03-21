La Lipu – BirdLife Italia ha avvertito comuni e privati di interrompere subito le potature di alberi e siepi in primavera, poiché la stagione si è anticipata e le specie di uccelli stanno iniziando a nidificare in aree urbane. La normativa attuale proibisce tali interventi in questo periodo, per proteggere i nidi e le specie che li abitano.

La Lipu – BirdLife Italia ha lanciato un monito urgente a Comuni e privati per fermare immediatamente il taglio di alberi e siepi, poiché l’anticipo della primavera ha già dato il via alla delicata fase di nidificazione urbana. Intervenire sul verde tra marzo e agosto non è solo un danno ecologico, ma configura un vero e proprio illecito penale, poiché la legge protegge i nidi e l’habitat necessario alla crescita dei piccoli. Le autorità e l’associazione chiedono il blocco totale delle motoseghe per tutelare le oltre cento specie di uccelli che popolano i nostri centri abitati, trasformati ormai in fondamentali rifugi di biodiversità. uccellino nel nido (Unsplash) Nonostante il cemento, le aree urbane italiane ospitano una varietà sorprendente di volatili. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Potare alberi e siepi in primavera è un reato: l’allarme della LIPU per salvare i nidi. Ecco cosa si rischia ora

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