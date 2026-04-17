Alatri sventrato il bosco per realizzare una pista abusiva | scatta il sequestro

Nelle ultime ore, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Frosinone hanno sequestrato un’area boschiva vittima di un intervento illecito. In un intervento mirato, è stato scoperto che il bosco era stato sventrato per la realizzazione di una pista non autorizzata. L’operazione ha portato al sequestro dell’area interessata e alla denuncia degli autori dell’abbattimento illegale.

Un grave scempio ambientale ai danni del patrimonio boschivo è stato fermato nelle scorse ore dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Frosinone. Al termine di un'operazione di controllo del territorio nel comune di Alatri, le pattuglie hanno posto sotto sequestro un intero tracciato a.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Lavori in una casa popolare abusiva allo Zen, scatta il sequestro: denunciati i tiktoker Davide&MariannaLa coppia, che vanta sui social 600 mila follower, non solo non avrebbe avuto titolo per stare in quella casa, ma avrebbe inoltre fatto degli... Alatri, blitz antidroga negli istituti scolastici: il cane "Odina" fiuta l'hashish. Scatta il sequestroGiro di vite della Polizia di Stato contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi.