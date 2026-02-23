Perin Juve il portiere verso l’addio ai bianconeri a fine stagione? Cosa filtra e i possibili scenari in vista dell’estate

Perin Juve, l'estremo difensore bianconero valuta concretamente l'addio a fine stagione dopo il mancato trasferimento al Genoa a gennaio. Il calciomercato della Juventus continua a regalare innumerevoli spunti di riflessione in vista della prossima stagione. La dirigenza della Vecchia Signora sta già pianificando le mosse future per garantire a Spalletti una rosa altamente competitiva. Tra i nodi cruciali da sciogliere c'è sicuramente la questione legata agli estremi difensori, un reparto che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione in estate. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Matteo Moretto sul suo canale YouTube, il futuro di Mattia Perin appare sempre più lontano da Torino.