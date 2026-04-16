Domenica 19 aprile alle 21, nel palazzetto di Terranuova Bracciolini, si terrà l’apertura del Valdarno Winter Game 2026. L’evento prevede cinque tornei sportivi dedicati alla memoria di due figure della Misericordia. La serata segnerà l’inizio ufficiale della manifestazione, che proseguirà nelle settimane successive con diverse competizioni. La manifestazione coinvolge atleti e appassionati della zona e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Domenica 19 aprile, alle ore 21, il palazzetto di Terranuova Bracciolini ospiterà l’apertura ufficiale del Valdarno Winter Game 2026. L’iniziativa nasce come memoriale per onorare la memoria di Giulia Santoni e Gianni Trappolini, due operatori della Misericordia di Terranuova Bracciolini che hanno perso la vita durante un servizio in ambulanza nell’agosto del 2025. La serata inaugurale, sostenuta dalla Asl Toscana sud est e con il patrocinio del Comune di Terranuova Bracciolini, vedrà la partecipazione della Società Ginnastica Terranuova con una breve esibizione. Un calendario sportivo tra impegno sociale e solidarietà territoriale. Il progetto non si limita alla singola serata di commemorazione, ma si sviluppa attraverso cinque diversi tornei sportivi: basket, calcetto, pallavolo, bocce e burraco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valdarno Winter Game: 5 tornei per onorare due eroi della Misericordia

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