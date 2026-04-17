Al via il progetto della Fondazione Pellegrini con Deloitte e arciconfraternita

È stato avviato un nuovo progetto promosso dalla “Fondazione Pellegrini” in collaborazione con Deloitte e un’arciconfraternita locale. L’obiettivo principale è offrire ai bambini opportunità di svago e crescita, cercando di allontanarli dalle strade e di diminuire il rischio di abbandono scolastico. L’iniziativa prevede spazi dedicati a attività sociali e creative, con l’intento di favorire un ambiente sicuro e stimolante per i più giovani.

Togliere i bambini dalla strada, ridurre il rischio di dispersione scolastica e creare momenti di socialità e creatività. Con questi principi nasce il progetto della Fondazione Pellegrini, istituita dall’Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, al via il progetto della “Fondazione Pellegrini” con Deloitte e Arciconfraternita per il Centro Socio EducativoAlla presentazione della iniziativa, il presidente della Fondazione Augusto Nuzzi, Giovanni Cacace, Primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini,... Noi e l’Intelligenza Artificiale, domani incontro all’Arciconfraternita dei Pellegrini. Apre de KerckhoveL’impatto dell’ intelligenza artificiale sulla nostra vita quotidiana sarà al centro dell’ incontro Noi e l’Intelligenza Artificiale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Al via il progetto della Fondazione Pellegrini con Deloitte e arciconfraternita; Connecteen2, al via al progetto contro la dispersione scolastica rivolto ai giovani tra i 14 e 17 anni; Acqua, Confeuro: Bene progetti Pniissi, realizzare interventi in tempi fulminei; Sinner, Paolini, Federica Pellegrini e Valentino Rossi: i cimeli delle Stelle nello Sport all'asta per la Gigi Ghirotti. Napoli, al via il progetto della Fondazione Pellegrini con Deloitte e Arciconfraternita per il Centro Socio EducativoAlla presentazione della iniziativa, il presidente della Fondazione Augusto Nuzzi, Giovanni Cacace, Primicerio dell'Arciconfraternita dei Pellegrini, Mariano ... sciscianonotizie.it Napoli, al via il progetto della “Fondazione Pellegrini” con Deloitte e Arciconfraternita per il Centro Socio Educativo https://cronachesalerno.it/napoli-al-via-il-progetto-della-fondazione-pellegrini-con-deloitte-e-arciconfraternita-per-il-centro-socio-educativo/ - facebook.com facebook