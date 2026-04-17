Al via il progetto della Fondazione Pellegrini con Deloitte e arciconfraternita

Da napolitoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato avviato un nuovo progetto promosso dalla “Fondazione Pellegrini” in collaborazione con Deloitte e un’arciconfraternita locale. L’obiettivo principale è offrire ai bambini opportunità di svago e crescita, cercando di allontanarli dalle strade e di diminuire il rischio di abbandono scolastico. L’iniziativa prevede spazi dedicati a attività sociali e creative, con l’intento di favorire un ambiente sicuro e stimolante per i più giovani.

Togliere i bambini dalla strada, ridurre il rischio di dispersione scolastica e creare momenti di socialità e creatività. Con questi principi nasce il progetto della Fondazione Pellegrini, istituita dall’Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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