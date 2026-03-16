Noi e l’Intelligenza Artificiale domani incontro all’Arciconfraternita dei Pellegrini Apre de Kerckhove

L’impatto dell’ intelligenza artificiale sulla nostra vita quotidiana sarà al centro dell’ incontro Noi e l’Intelligenza Artificiale. Affrontare insieme la sfida delle nuove tecnologie domani, martedì 17 marzo 2026 dalle ore 16 alle 18, presso la Sala del Mandato dell’ Arciconfraternita dei Pellegrini, in Via Portamedina 41 a Napoli (ingresso dal cortile dell’ ospedale). L’iniziativa è organizzata dall’ Arciconfraternita dei Pellegrini e dal MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani ) sezione Napoli 2 assieme all’ Ordine dei Giornalisti della Campania e all’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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