Al via il ciclo di seminari di orientamento e placement del Corso di laurea in Economia Aziendale di Unisa

Nelle ultime due settimane di aprile, si terranno una serie di seminari dedicati all’orientamento e al placement per gli studenti del corso di laurea in Economia Aziendale. L’iniziativa è promossa dalla responsabile del corso e mira a fornire informazioni pratiche e strumenti utili per affrontare il mondo del lavoro. Gli incontri si svolgeranno in modalità online e in presenza, coinvolgendo docenti e professionisti del settore.

Nelle ultime due settimane di aprile si svolgeranno i seminari di orientamento e placement del Corso di laurea in Economia Aziendale, promossi dalla Presidente del Corso di studio, Prof.ssa Serena Serravalle. I seminari sono finalizzati alla conoscenza delle opportunità lavorative nei settori.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Auguri ad Alessio Arcidiacono per la laurea in economia aziendaleIl lavoro di tesi presentato da Arcidiacono ha affrontato un argomento di grande attualità nel campo dell’economia e del marketing: il fenomeno del... Sicurezza sul lavoro, al via il ciclo di seminari di Acen e Inail Campania Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Abbazia di Pomposa: al via il ciclo Aperiscienza; Formazione F.A.R.O.: al via il ciclo di webinar per rafforzare la rete territoriale nell’oncologia pediatrica; Formazione e sicurezza: al via la 143ª edizione del corso Safety First; Al via il ciclo di seminari di orientamento e placement del Corso di laurea in Economia Aziendale di Unisa. Unisa, Economia Aziendale: al via il ciclo di seminari su orientamento e placementUnisa lancia un ciclo di seminari per il Corso in Economia Aziendale: focus su banche, consulenza del lavoro ed e-commerce per orientare gli studenti al futuro. infocilento.it Al via il corso di disegno e pittura nella sede dell’Unione dei Comuni della Media Valle del SerchioBORGO A MOZZANO - Sono aperte fino al 5 maggio le iscrizioni al corso di disegno e pittura promosso nell’ambito del progetto Custodi di Comunità, ... giornaledibarga.it A che strano corso vi siete iscritti Ditelo all'800.800.002! facebook 16/4/26. Presso il CPI di Chioggia è in corso di svolgimento l'IncontraLavoro mono-aziendale con Grimaldi Lines,in collaborazione con Capitaneria di Porto,Enforma,7Mari:partecipano 81 persone(molti sotto i 25 anni),per 9 profili,100 colloqui. L'esito colloqui n x.com