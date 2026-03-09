Auguri ad Alessio Arcidiacono per la laurea in economia aziendale

Oggi si celebra la laurea in economia aziendale di Alessio Arcidiacono. La cerimonia si è svolta in un'università del Nord Italia, dove lo studente ha conseguito il titolo dopo aver frequentato un corso di studi triennale. Le aree interne del Mezzogiorno vengono spesso considerate lontane dai centri di sviluppo economico.

Il lavoro di tesi presentato da Arcidiacono ha affrontato un argomento di grande attualità nel campo dell’economia e del marketing: il fenomeno del cosiddetto “lusso accessibile” Le aree interne del Mezzogiorno vengono spesso raccontate come luoghi lontani dalle grandi possibilità. Eppure l’Irpinia continua a smentire questo stereotipo, dimostrando di essere una terra capace di far crescere giovani preparati, determinati e pronti a confrontarsi con il mondo contemporaneo. Tra questi c’è il giovane irpino Alessio Arcidiacono, che ha recentemente raggiunto un importante traguardo accademico conseguendo la laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi del Sannio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

