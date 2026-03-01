È stato il cuore del teatro reggino | proposta di San Giorgio d’oro alla memoria di Francesco Camera

Il Comune di Reggio Calabria ha annunciato una proposta per conferire il San Giorgio d’oro alla memoria di Francesco Camera, riconoscimento che rappresenta la massima onorificenza cittadina. Il premio, destinato a personalità che si sono distinte in ambito culturale, sociale o civile, viene assegnato per premiare impegno, talento e dedizione. La decisione riguarda quindi chi ha dato un contributo rilevante alla vita della comunità locale.

San Giorgio d’oro alla memoria di Gino Zani: l'annuncio di Battaglia“Consegneremo il San Giorgio d’oro alla memoria di Gino Zani alla cerimonia che si svolgerà nel mese di aprile”.

"Sorella Acqua": musica e versi per San Francesco alla chiesa di San GiorgioZelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) A Salerno...

Tutto quello che riguarda San Giorgio.

Temi più discussi: Bimbo morto a Napoli, il cuore trapiantato è stato trasportato in un box simile a quello per refrigerare gli alimenti; Monaldi, un contenitore per alimenti usato per il cuore di Domenico. Ma inutilizzati i box termici; Addio a Domenico, è morto il bambino a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato. La madre: Ora una fondazione in suo nome, voglio tener vivo il ricordo; Il cuore per Domenico è stato trasportato in un box frigo di plastica, come quelli che si usano per andare al mare.

Il cuore bruciato dal freddo nel frigo da spiaggia e scongelato con l'acqua, chirurghi che non si capiscono: la catena di errori che ha ucciso DomenicoNegli atti dell'inchiesta sul bimbo morto all'ospedale Monaldi di Napoli ci sono le testimonianze degli infermieri presenti in sala quando l'organo è stato prelevato dal contenitore per il trapianto. today.it

Come sta il bambino col cuore bruciato, i dubbi sulla scatola usata per il trasporto dell'organo e l'ipotesi del nuovo trapiantoIl piccolo è grave, ma stazionario. Nuovi accertamenti sono necessari per chiarire quali strade sono percorribili ... today.it

