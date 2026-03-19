Ciro Ceruti al Teatro Totò una commedia per ridere sulla fine delle illusioni e la dignità degli ultimi anni

Al Teatro Totò si tiene una commedia con protagonista Ciro Ceruti, che affronta con ironia temi legati alla perdita delle illusioni e alla dignità degli anziani. La rappresentazione mette in scena momenti divertenti e riflessivi, evidenziando la quotidianità di personaggi che si confrontano con un’età avanzata e le sfide che essa comporta. La pièce mira a far sorridere il pubblico mentre invita a riflettere sulla condizione degli ultimi anni.

NAPOLI – C’è un momento, nella storia recente, in cui il sorriso si è incrinato senza fare rumore. Ed è proprio in quella crepa, sottile e tagliente, che si insinua il nuovo lavoro di Ciro Ceruti, protagonista di “Non tutti i mali vengono per nuocere”, spettacolo che prosegue la stagione in abbonamento del Teatro Totò, sotto la direzione di Gaetano Liguori. Dal 20 al 29 marzo, lo spazio di via Foria si fa specchio di un’epoca, accogliendo una commedia che è, al tempo stesso, racconto popolare e riflessione amara, risata liberatoria e pugno nello stomaco. In scena nei giorni feriali alle ore 21.00, la domenica alle 18.00 e doppio appuntamento il sabato (17. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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