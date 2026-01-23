Policlinico Tor Vergata | nuova era nella sanità laziale

Il Policlinico Tor Vergata si distingue come nuova Azienda Ospedaliera Universitaria integrata nel Sistema Sanitario Nazionale, segnando un passo importante nel settore sanitario laziale. Questa trasformazione mira a migliorare l’efficienza e la qualità dell’assistenza, rafforzando i servizi offerti ai pazienti e potenziando la collaborazione tra università e strutture sanitarie. Un’evoluzione che intende garantire prestazioni più efficaci e un crescente livello di cura.

Cosa: Il Policlinico Tor Vergata diventa ufficialmente Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il SSN.. Dove e Quando: Roma, ufficializzato il 22 gennaio 2026 (con DPCM del 23 dicembre 2025).. Perché: Il nuovo assetto giuridico potenzia l'integrazione tra assistenza, didattica e ricerca scientifica d'eccellenza.. La sanità pubblica romana segna un punto di svolta fondamentale all'inizio di questo 2026. Una delle strutture più imponenti e strategiche della Capitale, il Policlinico Tor Vergata (PTV), ha concluso un lungo percorso amministrativo e istituzionale ottenendo il riconoscimento ufficiale di Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il Servizio Sanitario Nazionale.

