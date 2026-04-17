Al palasport Olof Palme concerto di beneficenza per i bambini della Città della Speranza

A Cadoneghe si svolge un concerto di beneficenza al palasport Olof Palme, promosso dalla dottoressa Laura Zanoni, pediatra con oltre 40 anni di esperienza. L'evento si tiene in collaborazione con Città della Speranza, ente con cui il comune è gemellato, e ha lo scopo di salutare i vecchi pazienti della dottoressa, ora genitori dei bambini che cura. L'iniziativa è rivolta ai bambini della struttura e si svolge con il supporto di vari volontari.

Grande attesa a Cadoneghe, comune gemellato con Città della Speranza, per il concerto di beneficenza organizzato dalla dottoressa Laura Zanoni, pediatra in servizio da 40 anni, per salutare, in vista del prossimo pensionamento, i suoi vecchi pazienti, ora divenuti genitori dei bimbi che cura con.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Dopo quarant’anni l’assassinio di Olof Palme è ancora un misteroTuttora non si sa chi uccise il primo ministro svedese il 28 febbraio del 1986, e l'ultimo sviluppo giudiziario è stato messo in dubbio Il primo... Chiuso il caso Olof Palme? Nient’affatto. Tutta sbagliata l’indagine del 2020“Indicare Stig Engstrom come l’assassino del primo ministro Olof Palme è stato un errore compiuto dagli inquirenti nel 2020. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Al palasport Olof Palme concerto di beneficenza per i bambini della Città della Speranza; A Cadoneghe un concerto per Città della Speranza: la pediatra Laura Zanoni saluta i suoi piccoli pazienti. Olof Palme, un colpo di calibro 9 ferma la SveziaÈ il racconto di Anders Delsbors, un tassista, l’unico che ha fornito alla polizia una labile traccia: un uomo sui trentacinque anni, capelli scuri, cappotto scuro. La polizia arriva ma gli agenti che ... repubblica.it Olof Palme, dietro l’omicidio dell’ex premier svedese il sospetto della rete Stay BehindCosì fan tutte. Ci sono enigmi che rimangono nascosti per anni sotto la coltre della ragion di Stato e poi improvvisamente emergono, rivelando aree di sovranità limitata sempre più estese e ... ilfattoquotidiano.it Primavera a Cologno Monzese - la serenità del Parco Olof Palme a Cologno Sud. - facebook.com facebook Tre giorni prima dell’omicidio di Olof Palme parte un telegramma: “L’albero svedese sarà abbattuto”. A inviarlo sarebbe stato Licio Gelli, destinato a Philip Guarino, vicino ai repubblicani USA. Pista “rilevante”, ma mai verificata... Fonte: TG1/Remondino (YouTu x.com