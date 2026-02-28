Chiuso il caso Olof Palme? Nient’affatto Tutta sbagliata l’indagine del 2020

Il caso Olof Palme non è ancora chiuso, nonostante le affermazioni recenti. Gli investigatori avevano indicato un uomo come possibile responsabile nel 2020, ma questa ipotesi è stata successivamente considerata un errore. La vicenda rimane aperta e soggetta a ulteriori approfondimenti, mentre le indagini ufficiali hanno rivisto le conclusioni precedenti.

"Indicare Stig Engstrom come l'assassino del primo ministro Olof Palme è stato un errore compiuto dagli inquirenti nel 2020. Non esistono prove a supporto di tale ipotesi". Una semplice frase può avere l'effetto di un uragano, anche perché non arriva da un sito complottista, bensì direttamente dal Procuratore capo di Stoccolma, Lennart Guné, che il 18 dicembre 2025 convoca appositamente una conferenza stampa per dichiarare formalmente decadute le conclusioni della precedente inchiesta. Ma cosa è successo di nuovo rispetto a cinque anni prima, quando il pubblico ministero di Stoccolma Krister Peteon aveva annunciato la chiusura delle indagini...