Empoli concerto del quartetto d’archi tra Haydn e Sostakovic

Empoli, 18 febbraio 2026 - Dopo il successo dei primi due concerti, prosegue la rassegna " Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto ", promossa dall'Associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli, della Città Metropolitana di Firenze e con il contributo del Ministero della Cultura. Il terzo appuntamento è in programma domenica 22 febbraio alle ore 16.30 al teatro Il Momento di Empoli. Protagonista il quartetto d'archi formato da Damiano Tognetti e Silvia Abatangelo ai violini, Leonardo Bartali alla viola e Andrea Abategiovanni al violoncello. Il concerto Il programma accosta due capolavori del repertorio cameristico: il Quartetto per archi n.