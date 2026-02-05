Quartetto d’archi Melos Aureum presenta ‘Concerto per la Giornata del Malato’ a Vieste

Mercoledì 11 febbraio alle 19, il quartetto d’archi Melos Aureum si esibirà a Vieste per la “Giornata del Malato”. L’evento si terrà nella sala concerti e mira a portare un momento di sollievo e condivisione a chi attraversa momenti difficili. Il quartetto suonerà brani scelti appositamente per questa occasione, offrendo musica come forma di vicinanza e conforto.

**Un concerto per la sofferenza: il quartetto d'archi Melos Aureum suona a Vieste per la "Giornata del Malato"** Mercoledì 11 febbraio alle 19.30, l'auditorium Falcone-Borsellino di Vieste ospita un evento particolare: il 'Concerto per la Giornata del Malato', terza edizione della serie organizzata da Nuova Diapason, l'associazione culturale musicale che conduce l'attività artistica sul territorio garganico da oltre venti anni. Il titolo del concerto, "Il Suono che Cura – Al di là del Bene e del Male", racconta la storia dell'arte come forma di consolazione, di sostegno e di umanità in tempo di dolore.

