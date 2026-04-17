Il 3 aprile 2026 è uscito “Al mio paese”, un brano interpretato da Levante, Serena Brancale e DELIA, disponibile sulle piattaforme digitali. La canzone tratta il tema della casa, anche se non fornisce dettagli specifici sulla località o sull’ambiente. Le tre artiste hanno collaborato per questa nuova uscita musicale, che si inserisce nella loro produzione recente.

Al mio paese è il nuovo brano di Levante, Serena Brancale e DELIA, uscito sulle piattaforme il 3 aprile 2026. La canzone è l’ottavo estratto dal quarto album in studio Sacro di Serena Brancale. Nato dalla penna delle tre artiste con la collaborazione di Alessandro La Cava e Federica Abbate, il brano vanta della produzione di Carlo Avarello e di Manuel Finotti, conosciuto come Gorbaciof. Un inno al sud, alla vita lenta, al ritorno a casa. Colori accesi, ritmo incalzante che ricorda la penisola iberica e perfetto per le giornate che si allungano. Ma il pubblico è diviso. Un inno del ritorno a casa. Girato ad Ortigia, in Sicilia, il video celebra il legame dei fuorisede con le proprie radici meridionali.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Al mio paese”: un brano che parla di casa, senza però conoscerla

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