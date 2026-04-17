A Napoli si respira già l’entusiasmo per l’arrivo di Pedro, il calciatore che ha contribuito con una doppietta contro l’Inter e che ora si prepara a unirsi alla squadra locale. Il suo ingresso nella città è stato accompagnato da entusiasmo tra i tifosi, che hanno accolto l’eroe della Lazio con grande calore. La sua presenza si aggiunge a quella di altri campioni d’Italia, portando nuova energia alla squadra partenopea.

Un campione d’Italia aggiunto. Per i tifosi del Napoli Pedro è da considerarsi tra i protagonisti dello scudetto della scorsa stagione. Protagonista certamente indiretto ma per molti aspetti decisivo. Con la sua doppietta il 18 maggio “bloccò” sul pareggio (2-2) a San Siro l’Inter di Inzaghi. Risultato decisivo per mantenere la squadra di Conte in vantaggio nell’ultimo giro per lo scudetto. In particolare, Pedro realizzò su rigore al 45’ della ripresa il gol del 2-2 in un incrocio emotivo molto sentito anche sul versante Napoli. Domani sera, Pedro con la Lazio sarà al Maradona: per la prima volta dopo quella sua doppietta all’Inter. Facile intuire che sarà omaggiato dai tifosi del Napoli nella scia di ringraziamenti che nei mesi si sono sviluppati in vari modi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Al Maradona c'è un campione d'Italia in più: così Napoli si prepara ad accogliere l'eroe Pedro

Cosa c’è dentro lo stadio Maradona di Napoli che quasi nessuno conosce

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