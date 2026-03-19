ascoli piceno si prepara ad accogliere demarcazioni il primo festival della geopolitica in italia

Ascoli Piceno si appresta a ospitare Demarcazioni, il primo Festival della Geopolitica in Italia, evento che si svolgerà nei prossimi giorni nella città. L’edizione riunirà esperti e studiosi per discutere delle dinamiche internazionali e delle questioni di attualità legate ai confini e alle relazioni tra le nazioni. La manifestazione mira a offrire un momento di confronto e approfondimento su temi di grande attualità.

Mai come in questo momento storico così complesso, le relazioni geopolitiche influenzano la vita di ciascuno di noi. Per provare a capirci qualcosa in più, arriva ad Ascoli Piceno Demarcazioni – Festival della Geopolitica, il primo festival in Italia interamente dedicato alla geopolitica e alle relazioni internazionali. Da venerdì 20 a domenica 22 marzo Ascoli Piceno ospita tre giorni di incontri, dibattiti, presentazioni e approfondimenti dedicati alle grandi trasformazioni dello scenario internazionale, con 100 relatori e oltre 40 eventi in 4 location: Teatro dei Filarmonici, Pinacoteca Civica, Bottega del Terzo Settore, Libreria Rinascita, tutte in pieno centro storico. 🔗 Leggi su Tpi.it

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