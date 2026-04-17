Una delle principali squadre di calcio del paese sta vivendo una fase di trasformazione con l’ingresso di una grande società di investimento. La Kingdom Holding Company sta per acquisire il 70% delle quote della società che gestisce il club, segnando un cambiamento significativo nella proprietà della squadra. Nel frattempo, si parla anche di un possibile arrivo di un noto calciatore internazionale, alimentando l’interesse attorno al club.

Un massiccio spostamento di capitali sta ridisegnando i confini del calcio mondiale, con la Kingdom Holding Company che si prepara a rilevare il 70% della Al-Hilal Club Company. L’operazione nasce da un accordo strategico siglato con il Saudi Arabia’s Public Investment Fund, una mossa che sta già dominando le conversazioni digitali e i motori di ricerca per l’impatto che avrà sul mercato degli investimenti sportivi. Nuove strategie di proprietà e il possibile ingresso di stelle globali. L’acquisizione non riguarda solo il controllo societario del club, ma apre la porta a scenari inediti sulla gestione dei grandi talenti internazionali. Gli esperti ipotizzano che Cristiano Ronaldo possa seguire la scia tracciata da Karim Benzema, valutando un coinvolgimento diretto nella proprietà del club.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Al-Hilal cambia volto: arriva il colosso Kingdom Holding e il sogno Ronaldo

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«L'Al Hilal Club rappresenta un simbolo nazionale e una fonte di orgoglio. La nostra acquisizione riflette la nostra profonda convinzione nel ruolo dello sport come forza di sviluppo sia per l'economia che per la società». È ufficiale: la Kingdom Holding Compa - facebook.com facebook

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