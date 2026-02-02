Cristiano Ronaldo si rifiuta di scendere in campo contro l’Al Riyadh. L’attaccante portoghese si è mostrato furioso con il fondo Pif, accusato di favorire l’Al-Hilal nel mercato di gennaio. Ronaldo avrebbe deciso di restare fuori dal campo per protestare contro le scelte di mercato dell’Al-Nassr, alimentando così tensioni all’interno del club.

Cristiano Ronaldo si sarebbe rifiutato di scendere in campo quest’oggi contro l’Al Riyadh per protestare contro il mercato effettuato dal fondo Pif dell’Al-Nassr. As scrive: L’ attaccante portoghese è insoddisfatto della gestione del mercato della squadra, che viene effettuato dal fondo Pif, e non vuole giocare la partita di oggi. Diversi media locali in Arabia Saudita avevano riferito nelle ultime ore che non avrebbe giocato per preparare il prossimo e importante match contro l’Al Ittihad, ma secondo le ultime notizie, il motivo sarebbe che l’attaccante portoghese si rifiuti di scendere in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ronaldo è arrabbiato con il fondo Pif: “favorisce l’Al-Hilal rispetto all’Al-Nassr nel calciomercato”

Nella sfida tra Al Hilal e Al Nassr, Inzaghi si impone 3-1 su Ronaldo in un incontro ricco di tensioni.

Cristiano Ronaldo non vuole scendere in campo lunedì.

