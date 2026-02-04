Benzema Al Hilal la stella francese si presenta | Questo club è il Real Madrid d’Asia!

Benzema si è presentato ufficialmente all’Al Hilal. La stella francese ha detto che il suo club è il “Real Madrid d’Asia”. La squadra saudita ha così messo a segno un colpo importante, regalando a Inzaghi un rinforzo di livello mondiale.

