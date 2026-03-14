La sesta edizione del Gic si svolgerà a Piacenza dal 16 al 18 aprile 2026 e coinvolgerà 228 espositori. Durante l’evento sarà presentata una cifra di 17,1 miliardi destinata al settore del calcestruzzo. La manifestazione si conferma come un appuntamento importante per la filiera europea di questo materiale.

La sesta edizione del Gic si terrà a Piacenza dal 16 al 18 aprile 2026, consolidando il ruolo di vetrina europea per la filiera del calcestruzzo. Con 228 espositori confermati e oltre 60 partecipanti esteri, l’evento affronta le sfide della transizione energetica e della sicurezza infrastrutturale in un settore che nel 2024 ha generato 17,1 miliardi di euro di ricavi. I dati economici mostrano una crescita costante: il valore aggiunto è salito del 6,9% e gli occupati superano le 43.600 unità. Tuttavia, con l’avvicinarsi della scadenza del Pnrr, il settore deve garantire la continuità degli investimenti pubblici oltre il piano nazionale. Una piattaforma strategica tra tradizione piacentina e innovazione globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gic 2026: 228 espositori e 17,1 miliardi per il calcestruzzo

Articoli correlati

Leggi anche: Gic 2026, filiera del calcestruzzo guarda al futuro tra dati postivi e nuove sfide da cogliere

Lucca 2026: 170 espositori e 100 ospiti per il vintageAl Polo Fiere di Lucca, tra il 28 e il 29 marzo 2026, si rinnova l’appuntamento con il mondo del collezionismo e del fumetto attraverso la nona...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gic 2026 228 espositori e 17 1 miliardi...

Discussioni sull' argomento Gic 2026, filiera del calcestruzzo guarda al futuro tra dati postivi e nuove sfide da cogliere; Gic 2026, filiera del calcestruzzo guarda al futuro tra dati postivi e nuove sfide da cogliere.

Gic a Piacenza dal 16 al 18 aprile: la filiera del calcestruzzo guarda al futuro tra dati positivi e nuove sfide da cogliereA meno di un mese dall'apertura, la sesta edizione del Gic – Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione (Piacenza ... piacenzasera.it

Gic 2026, filiera del calcestruzzo guarda al futuro tra dati postivi e nuove sfide da cogliere(Adnkronos) - A meno di un mese dall'apertura, la sesta edizione del Gic – Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione (Piacenza Expo, 16-18 aprile 2026) consolida i ... msn.com

Gic Moda - facebook.com facebook

L’Editor del #GIC Di Pasquale illustra il fascicolo in uscita a marzo con l’immancabile appuntamento con l’ #AI, rassegne, studi osservazionali, e #PositionPaper x.com