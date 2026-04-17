Al carcere ' Saporito' si chiude ' Ricomincio da dentro' | percorsi di rinascita per 30 detenuti

Nella Casa di Reclusione Filippo Saporito si è appena concluso il progetto “Ricomincio da dentro”, che ha coinvolto 30 detenuti. L’iniziativa si è concentrata su percorsi di reinserimento sociale e responsabilizzazione, offrendo ai partecipanti momenti di crescita personale e professionale. La finalità è stata quella di favorire un percorso di riabilitazione attraverso attività e programmi strutturati all’interno della struttura penitenziaria.