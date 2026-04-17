Al carcere ' Saporito' si chiude ' Ricomincio da dentro' | percorsi di rinascita per 30 detenuti
Nella Casa di Reclusione Filippo Saporito si è appena concluso il progetto “Ricomincio da dentro”, che ha coinvolto 30 detenuti. L’iniziativa si è concentrata su percorsi di reinserimento sociale e responsabilizzazione, offrendo ai partecipanti momenti di crescita personale e professionale. La finalità è stata quella di favorire un percorso di riabilitazione attraverso attività e programmi strutturati all’interno della struttura penitenziaria.
Si è concluso, presso la Casa di Reclusione Filippo Saporito, il progetto “Ricomincio da dentro”, un’iniziativa dedicata al reinserimento sociale e alla responsabilizzazione dei detenuti attraverso percorsi concreti di crescita personale e professionale.L’evento finale, culminato con la consegna.🔗 Leggi su Casertanews.it
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