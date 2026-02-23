Carcere 74 detenuti trasferiti da via Burla i garanti | Costretti ad abbandonare percorsi di studio e lavoro

Il trasferimento di 74 detenuti da via Burla è stato causato da un intervento di ristrutturazione. Questa operazione ha portato a interrompere i percorsi di studio e lavoro di molti carcerati, secondo quanto riferiscono i garanti regionali e comunali. Il cambiamento ha coinvolto anche persone che avevano programmi di riabilitazione avviati da tempo. I garanti sottolineano le difficoltà create e le conseguenze sulla vita quotidiana dei detenuti. La situazione rimane sotto osservazione per capire come si evolverà.

Anche nei corsi di formazione ci sono state ricadute in corso di valutazione. I trasferimenti hanno così inciso gravemente sui diritti di questi detenuti che hanno dovuto abbandonare, senza preavviso e senza potersi tutelare, percorsi di studio e di lavoro interrompendo di conseguenza i loro percorsi trattamentali dopo anni di presenza nel carcere di Parma. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Turni di lavoro da 14 ore per mille euro al mese, meno di 3 euro all'ora": paghe da fame e sfruttamento per baristi e camerieri Crisi della Realco, i lavoratori dello stabilimento di Parma in stato di agitazione: "Ritirare la procedura di licenziamento collettivo" I lupi hanno paura degli esseri umani? Ecco cosa dice uno studio dell’Università di Parma 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Via Burla, l'allarme dei garanti: "Preso consistenti trasferimenti di detenuti, pericolo sovraffollamento e rischio suicidio"I garanti dei detenuti dell’Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri, e del Comune di Parma, Veronica Valenti, segnalano che sono in atto trasferimenti massicci di detenuti, che aumentano il rischio di sovraffollamento e di episodi di suicidio.

Via Burla, l'allarme dei garanti: "Presto consistenti trasferimenti di detenuti, pericolo sovraffollamento e rischio suicidio"I garanti dei detenuti dell’Emilia-Romagna e del Comune di Parma hanno segnalato che, a causa di un aumento imminente dei trasferimenti di prigionieri, le carceri della regione rischiano di diventare troppo affollate e di creare condizioni pericolose.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Carceri, il garante dei detenuti: Serve un indulto.

Carceri, il garante dei detenuti: Serve un indultoA fronte di una capienza di poco superiore ai 3000 posti, nei penitenziari dell’Emilia Romagna sono recluse 4000 persone. Sono circa 800 in più rispetto a quattro anni fa. rainews.it

Detenuti in rivolta, distrutta sezione del carcere http://ow.ly/PxG9106uUOq #tuttoggi #Cronaca #Terni #carcere #evidenza #polizia #rivoltadetenuti #sappe #subter #super #terni - facebook.com facebook