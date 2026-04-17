Aixam rinnova l’ingresso di gamma arriva Easy con elettrico e termico

Aixam Mega Italia ha annunciato il lancio di un nuovo modello denominato AIXAM Easy, che si inserisce nella gamma delle minicar. La vettura è disponibile sia in versione elettrica che con motore termico. Questa novità rappresenta un aggiornamento dell’offerta nel settore delle minicar, con l’obiettivo di ampliare le opzioni per gli utenti interessati a veicoli compatti e a basso impatto ambientale.

(Adnkronos) – Aixam Mega Italia rilancia la propria offerta nel segmento delle minicar con il debutto di AIXAM Easy. La nuova linea si propone come riferimento nel comparto delle citycar leggere ed è disponibile sia in versione elettrica sia termica, con un posizionamento di prezzo competitivo e contenuti finora tipici di categorie superiori. Easy introduce.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Eicma: Aixam Mega continua a crescere in Italia Notizie correlate Leggi anche: Dr: rinnova accordo con Chery, per cinesi sbarco in Italia con gamma e rete autonoma Mercedes: 16 nuovi modelli entro il 2027, l’elettrico al centro della rivoluzione di gamma.Mercedes-Benz accelera verso il futuro dell'auto, annunciando un piano ambizioso per il lancio di sedici nuovi modelli nei prossimi due anni. Tutti gli aggiornamenti Aixam rinnova l’ingresso di gamma, arriva Easy con elettrico e termicoAixam Mega Italia rilancia la propria offerta nel segmento delle minicar con il debutto di AIXAM Easy. La nuova linea si propone come riferimento nel comparto delle citycar leggere ed è disponibile ... adnkronos.com Aixam Easy 2026: la rinnovata minicar francese per la cittàArriva Aixam Easy, la rinnovata minicar francese per la mobilità urbana, in versione elettrica o termica. Sostituisce la precedente denominazione Minauto e propone novità dal punto di vista estetico e ... motorionline.com