Aixam rinnova l’ingresso di gamma arriva Easy con elettrico e termico

Da periodicodaily.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aixam Mega Italia ha annunciato il lancio di un nuovo modello denominato AIXAM Easy, che si inserisce nella gamma delle minicar. La vettura è disponibile sia in versione elettrica che con motore termico. Questa novità rappresenta un aggiornamento dell’offerta nel settore delle minicar, con l’obiettivo di ampliare le opzioni per gli utenti interessati a veicoli compatti e a basso impatto ambientale.

(Adnkronos) – Aixam Mega Italia rilancia la propria offerta nel segmento delle minicar con il debutto di AIXAM Easy. La nuova linea si propone come riferimento nel comparto delle citycar leggere ed è disponibile sia in versione elettrica sia termica, con un posizionamento di prezzo competitivo e contenuti finora tipici di categorie superiori.  Easy introduce.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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