Dr | rinnova accordo con Chery per cinesi sbarco in Italia con gamma e rete autonoma

DR Automobiles Groupe rinnova l’accordo con Chery, supportando l’ingresso del marchio cinese in Italia. La collaborazione prevede lo sviluppo di una gamma di veicoli e la creazione di una rete vendita autonoma, dedicata al mercato italiano. Questa strategia mira a consolidare la presenza di Chery nel nostro paese, offrendo modelli diversificati e accesso diretto alle reti di distribuzione, in linea con le normative e le esigenze locali.

Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - Si conferma la collaborazione fra DR Automobiles Groupe e il gruppo cinese Chery che però si prepara all'ingresso del proprio marchio nel mercato italiano con un portafoglio di modelli diversi attraverso una rete dedicata di nuova costituzione. E' il senso del nuovo accordo di cooperazione firmato fra il gruppo fondato da Massimo Di Risio e il colosso cinese che progetta e assemblea parte della gamma adattata in Italia e commercializzata da DR. L'intesa - si sottolinea in una nota - "rinnova e rafforza una partnership strategica in essere da oltre due decenni" e "conferma che Chery continuerà a fornire modelli selezionati a DR Automobiles Groupe, che saranno commercializzati con i marchi DR". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Auto elettriche cinesi, accordo con l’Unione Europea su dazi e prezzi minimi stabilitiLa Commissione europea ha stabilito un nuovo quadro regolamentare per le auto elettriche cinesi, consentendo ai produttori di sostituire i dazi compensativi con impegni sui prezzi minimi di vendita.

