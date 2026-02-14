Mercedes | 16 nuovi modelli entro il 2027 l’elettrico al centro della rivoluzione di gamma

Mercedes ha annunciato di voler lanciare sedici nuovi modelli entro il 2027, puntando tutto sulla tecnologia elettrica. La casa automobilistica tedesca ha deciso di investire pesantemente nell’elettrico, introducendo numerosi veicoli a batteria per rispondere alla crescente domanda di auto più sostenibili. A partire dal 2026, Mercedes presenterà nuove versioni di veicoli già noti e alcuni modelli completamente innovativi, tra cui SUV e berline. La strategia mira a rafforzare la presenza del marchio nel segmento delle auto elettriche, con un occhio di riguardo alle tecnologie più avanzate e alle prestazioni.

Mercedes punta a una svolta elettrica: sedici nuovi modelli all'orizzonte tra il 2026 e il 2027. Mercedes-Benz accelera verso il futuro dell'auto, annunciando un piano ambizioso per il lancio di sedici nuovi modelli nei prossimi due anni. L'offensiva, che coinvolgerà motori tradizionali, ibridi e soprattutto veicoli completamente elettrici, mira a rinnovare profondamente la gamma e a rispondere alle nuove esigenze di un mercato in rapida evoluzione. L'investimento massiccio segna una svolta strategica per la casa tedesca, pronta a consolidare la sua posizione di leadership nel settore premium.