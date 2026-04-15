Windows 11 l’aggiornamento trappola che inganna anche gli antivirus | ecco come riconoscerlo e difendersi

Negli ultimi anni, molti utenti hanno ricevuto notifiche che invitano ad aggiornare il sistema operativo, spesso con pagine che sembrano ufficiali e affidabili. Nel 2026, questo processo è diventato ancora più semplice e rapido, portando alcune persone a cliccare senza riflettere. Tuttavia, sono stati segnalati casi di aggiornamenti che ingannano anche gli antivirus, creando vulnerabilità e difficoltà nel riconoscere le vere minacce.

Una notifica. Un clic. Una pagina che sembra quella giusta. Nel 2026, aggiornare il proprio sistema operativo è diventato un gesto talmente automatico da non sollevare più alcun sospetto. Eppure, è proprio questa normalità digitale a trasformarsi nell’arma più efficace nelle mani dei cybercriminali. Negli ultimi giorni, una nuova e insidiosa campagna malware sta prendendo di mira gli utenti di Windows 11 in tutta Italia, sfruttando proprio la fiducia cieca che riponiamo negli aggiornamenti di sistema. L’allarme arriva direttamente dai laboratori di Malwarebytes, azienda specializzata in cybersicurezza che ha individuato un’infrastruttura progettata nei minimi dettagli per imitare il supporto ufficiale Microsoft.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Windows 11, l’aggiornamento trappola che inganna anche gli antivirus: ecco come riconoscerlo e difendersi Falso aggiornamento Windows 11: la trappola che ruba i dati onlineUn sofisticato tentativo di furto dati si è materializzato attraverso un portale web che imita perfettamente il sito di assistenza tecnica di... Windows 11: aggiornamento blocca C: su SamsungUn aggiornamento di sicurezza rilasciato a febbraio ha bloccato l’accesso all’unità C: su specifici notebook Samsung, impedendo l’avvio di...