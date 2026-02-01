La crociata delle mamme | Un reparto da salvare Centinaia sfilano in difesa del punto nascita

Centinaia di mamme e cittadini si sono radunati questa mattina davanti all’ospedale di Montevarchi per protestare contro la possibile chiusura del punto nascita. La manifestazione, partita con una forte partecipazione, vuole impedire che il reparto venga chiuso e che il servizio venga trasferito altrove. Le mamme si sono fatte sentire, chiedendo di mantenere aperto un servizio che per loro è fondamentale. La situazione resta tesa, mentre le istituzioni devono ancora chiarire quali decisioni prenderanno nel prossimo futuro.

Montevarchi, 1 febbraio 2026 – Erano più di duecento davanti all’ospedale del Valdarno per manifestare contro l’ipotesi di chiusura del punto nascita. In prima fila le mamme che al Santa Maria alla Gruccia hanno dato alla luce i loro bimbi, alcuni dei quali scorrazzano felici dribblando palloncini, orsi di peluche, manifesti e le persone che hanno voluto far sentire la loro voce a difesa di un reparto essenziale per il territorio. Un presidio organizzato spontaneamente da un gruppo di donne valdarnesi decise a non far passare un taglio che rappresenterebbe un colpo durissimo per la sanità di vallata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La crociata delle mamme: “Un reparto da salvare”. Centinaia sfilano in difesa del punto nascita Approfondimenti su Valdarno Reparto La Cisl di Arezzo a fianco delle mamme del Valdarno a difesa del Punto Nascita della Gruccia La Cisl di Arezzo si unisce alle mamme del Valdarno che ieri hanno manifestato davanti all’ospedale Santa Maria alla Gruccia. La Cisl Arezzo al fianco delle mamme del Valdarno per difendere il punto nascita della Gruccia La Cisl di Arezzo conferma il suo sostegno alle mamme del Valdarno. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Al cinema Astra grande entusiasmo e partecipazione per la premiazione di Natale in Vetrine Crociata il concorso organizzato dall'associazione I Nostri Borghi , in collaborazione con il Parma Calcio, Avis Comunale ,CSI e Gazzetta Parna di Parma, che ha acc - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.