Agguato davanti al cimitero | 30enne ferito a colpi d' arma da fuoco

Nella provincia di Napoli, un uomo di 30 anni è stato colpito da colpi d'arma da fuoco in un agguato avvenuto davanti a un cimitero. La vittima, senza precedenti penali, è rimasta ferita durante un episodio che si è verificato nel pomeriggio di ieri a Mugnano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini e per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un 30enne incensurato è stato ferito ieri pomeriggio in un raid avvenuto in provincia di Napoli a Mugnano. L'uomo era nei pressi del cimitero quando ignoti, giunti in moto, hanno iniziato a esplodergli contro dei colpi di arma da fuoco ferendolo e rendendo necessario il trasporto in ospedale.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, agguato a colpi di arma da fuoco: un morto e un feritoLa quiete serale di Arzano è stata squarciata dal fragore dei proiettili in quello che appare come un agguato di chiara matrice camorristica. Mugnano, agguato in pieno giorno: 26enne ferito a colpi d’arma da fuocoAttimi di paura a Mugnano di Napoli, dove intorno alle 12:30 di oggi si sono uditi colpi d’arma da fuoco in Corso Italia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Agguato davanti al cimitero: 30enne ferito a colpi d'arma da fuoco; Incensurato gambizzato tra Mugnano e Calvizzano: agguato in pieno giorno, indagano i carabinieri; Firenze, commemorato Lando Conti nel 40esimo anniversario dell’assassinio; Del Grande, durante l’evasione anche una brutale aggressione di una anziana al cimitero. Incensurato gambizzato tra Mugnano e Calvizzano: agguato in pieno giorno, indagano i carabinieriMomenti di paura nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, nella zona di confine tra Mugnano e Calvizzano, dove un uomo di 30 anni, N.M., è stato ferito a colpi d’arma da ... ilmattino.it Del Grande, durante l’evasione anche una brutale aggressione di una anziana al cimiteroElia Del Grande, il killer che nel 1998 sterminò la famiglia, è tornato a seminare il terrore dopo la fuga da una casa-lavoro. E' accusato di aver brutalmente aggredito una donna di 69 anni per rubarl ... affaritaliani.it Non rispondono davanti al gip i due albanesi di 24 e 25 anni accusati di tentato omicidio dopo l'agguato di venerdì scorso in una tabaccheria di Trento. Intanto il Comitato per l'ordine pubblico annuncia più pattuglie in città. - facebook.com facebook