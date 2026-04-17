Agguato davanti al cimitero | 30enne ferito a colpi d' arma da fuoco

Da napolitoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Napoli, un uomo di 30 anni è stato colpito da colpi d'arma da fuoco in un agguato avvenuto davanti a un cimitero. La vittima, senza precedenti penali, è rimasta ferita durante un episodio che si è verificato nel pomeriggio di ieri a Mugnano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini e per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un 30enne incensurato è stato ferito ieri pomeriggio in un raid avvenuto in provincia di Napoli a Mugnano. L'uomo era nei pressi del cimitero quando ignoti, giunti in moto, hanno iniziato a esplodergli contro dei colpi di arma da fuoco ferendolo e rendendo necessario il trasporto in ospedale.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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