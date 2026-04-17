Un uomo di 34 anni è stato ferito da colpi di pistola mentre si trovava a bordo della sua auto in via Mugnano Calvizzano. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata colpita alla gamba ed è stata soccorsa sul posto. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire quanto accaduto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un proiettile alla gamba mentre era in auto, in via Mugnano Calvizzano. Non è in pericolo di vita. Spari nella zona nord dell’area metropolitana di Napoli. I carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli sono intervenuti in via Mugnano Calvizzano per il ferimento di un uomo colpito da arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, un 34enne napoletano già noto alle forze dell’ordine sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre si trovava a bordo della propria auto. Il proiettile lo ha colpito alla gamba sinistra. Soccorso e trasferito al pronto soccorso, il ferito non sarebbe in pericolo di vita.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Agguato a Mugnano, 34enne ferito da colpi di pistola mentre era in auto

Notizie correlate

Agguato tra Mugnano e Calvizzano, 34enne ferito a colpi d’arma da fuocoAgguato nel pomeriggio di ieri al confine tra Mugnano e Calvizzano, dove intorno alle 17 un uomo di 34 anni è stato ferito in circostanze da chiarire.

Mugnano, 34enne ferito da un colpo di pistola: indagano i carabinieriTempo di lettura: < 1 minutoPaura nel pomeriggio di ieri a Mugnano di Napoli, dove un 34enne napoletano è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Trentaquattrenne gambizzato a Mugnano, indagano i carabinieri; Agguato davanti al cimitero: 34enne ferito a colpi d'arma da fuoco; Si torna a sparare: raffica di episodi violenti in pochi giorni tra Mugnano, Calvizzano e Marano. Ieri ferito un 34enne; Agguato davanti al cimitero: 34enne ferito a colpi d'arma da fuoco.

Agguato a Mugnano, 34enne ferito da colpi di pistola mentre era in autoUn 34enne ferito da colpi di pistola a Mugnano di Napoli mentre era in auto: indagini in corso dei carabinieri. 2anews.it

Trentaquattrenne gambizzato a Mugnano, indagano i carabinieriUn uomo di 34 anni è stato gambizzato ieri pomeriggio a Mugnano, in provincia di Napoli. L'agguato è avvenuto in via Mugnano Calvizzano: il 34enne, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della sta ... napoli.repubblica.it

+++AGGUATO DAVANTI AL CIMITERO: FERITO 30ENNE DAGLI SPARI+++ facebook