Zuffa fuori dalla discoteca a Ivrea tre uomini finiscono all' ospedale

Nella notte di sabato 4 aprile 2026, davanti alla discoteca Fenice di via Gobetti a Ivrea, si è verificata una rissa che ha coinvolto tre uomini. L'alterco è degenerato in una violenta colluttazione, che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Tre persone sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate durante l'episodio. La polizia sta attualmente indagando sulle cause dello scontro.

Nella notte di sabato 4 aprile 2026 una violenta zuffa è scoppiata davanti alla discoteca Fenice di via Gobetti a Ivrea. Ad avere la peggio sono stati tre uomini over 30, che sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale cittadino dai sanitari del 118 Azienda Zero. La prognosi massima è stata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Violentata fuori dalla discoteca. Fingono di aiutarla, poi l’aggressione. Due ventenni finiscono a processoDue giovani di origini nordafricane l’avrebbero accompagnata in un’area verde, all’esterno della discoteca Ypsilon, con la scusa di aiutarla a... A Ivrea impazzano il carnevale e la battaglia delle arance: 141 contusi nella seconda giornata, 20 finiscono all'ospedaleIn linea con quanto successo nel corso della prima giornata, ossia domenica 15 febbraio 2026, anche nella seconda giornata dello storico carnevale di... Argomenti più discussi: Rissa fuori dalla disco: tre in ospedale È giallo sul gruppo di giovani aggressori; Rissa in zona rossa, lanci di bottiglie fuori dal Pam poi l'aggressione agli agenti: due denunciati. I residenti: Esasperati; Notte di violenza a Sulmona, risse e atti vandalici in centro storico. IVREA - Gazzarra fuori dalla discoteca: tre feriti in ospedaleDue trentenni e un quarantenne sono finiti in ospedale e dimessi con qualche giorno di prognosi per le botte incassate fuori dal locale ... quotidianocanavese.it Nicola Porro. . Ho finalmente capito che mi ricorda Donald Trump: a Fred dei Flinston. Ieri quando ha parlato di età della Pietra, è lì che sono andato. Ha fatto fuori la sua ministra della giustizia e tutti dicono che è per il caso Epstein, ma non è così. Terremoto n - facebook.com facebook