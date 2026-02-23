Incidente sul lavoro | 3 uomini finiscono in ospedale uno in codice rosso

Tre uomini sono finiti in ospedale oggi, lunedì 23 febbraio, dopo un incidente avvenuto in un laboratorio di ricerca, probabilmente a causa di una perdita di sostanze chimiche. L’incidente si è verificato alle 17.30 e uno dei feriti si trova in condizioni critiche, in codice rosso. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, portando i coinvolti in ospedale per le cure del caso. La dinamica esatta dell’incidente resta da chiarire.

Intorno alle 17.30 i oggi, lunedì 23 febbraio, tre persone sono finite in ospedale a causa di un incidente avvenuto all’interno di un impianto lavorativo che opera nel settore della ricerca e sviluppo sperimentale. Il fatto è successo ad Agrate Brianza, in via Trivulzina. A rimanere feriti, per cause ancora in fase di accertamento sono stati due uomini di 31 e 44 anni, assieme a un giovane di 19 anni. Sul posto sono sopraggiunti in codice rosso i sanitari del 118, con 2 ambulanze e un’automedica di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Mentre l'uomo di 44 anni è stato portato d’urgenza in codice rosso al San Gerardo, il 19enne e l'uomo di 31 anni sono stati trasferiti in codice giallo sempre all’ospedale San Gerardo di Monza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Incidente, auto investe ciclista: 41enne in ospedale in codice rossoUn uomo di 41 anni è finito in ospedale dopo essere stato investito da un’auto a Concorezzo.

Dopo l'incidente inizia a sentirsi male: 67enne in ospedale in codice rossoQuesta mattina a Bernareggio, in via De Amicis, un’auto è uscita di strada e si è schiantata.

