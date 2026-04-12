Arrestato per le morti sospette in ambulanza | nelle intercettazioni le frasi choc dell' autista

Nella giornata di sabato, un operatore della Croce Rossa Italiana è stato arrestato nell'ambito di un’inchiesta sulle morti sospette avvenute durante trasporti in ambulanza. Le autorità hanno intercettato alcune frasi dell’autista che hanno contribuito a determinare il provvedimento. L’indagine si concentra su sospetti legati a decessi verificatisi durante i servizi di emergenza. Le indagini continuano per chiarire le circostanze delle morti e le eventuali responsabilità.