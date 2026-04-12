Arrestato per le morti sospette in ambulanza | nelle intercettazioni le frasi choc dell' autista
Nella giornata di sabato, un operatore della Croce Rossa Italiana è stato arrestato nell'ambito di un’inchiesta sulle morti sospette avvenute durante trasporti in ambulanza. Le autorità hanno intercettato alcune frasi dell’autista che hanno contribuito a determinare il provvedimento. L’indagine si concentra su sospetti legati a decessi verificatisi durante i servizi di emergenza. Le indagini continuano per chiarire le circostanze delle morti e le eventuali responsabilità.
Sarebbero state alcune frasi sconvolgenti intercettate dagli inquirenti ad aver portato, nella giornata di sabato, all'arresto dell'operatore della Croce Rossa Italiana Luca Spada nell'ambito dell'inchiesta sulle morti sospette in ambulanza. Il 27enne di Meldola, autista della Croce Rossa di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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