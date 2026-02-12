Una giornata di paura a Milano. Durante un servizio di Striscia la Notizia, il Gabibbo è stato aggredito e picchiato. È la prima volta che succede nella storia del programma. Testimoni raccontano di un episodio violento che ha sorpreso tutti. La trasmissione sta indagando sull’accaduto e si aspetta di capire chi ci sia dietro questa aggressione.

Per la prima volta nella storia di Striscia la notizia, il Gabibbo, lo storico pupazzo rosso che rappresenta il programma, è stato preso di mira e picchiato durante un servizio. L'episodio si è verificato a Milano, dove il pupazzone, in quel momento nel ruolo di inviato, si stava occupando di un servizio dedicato ad alcuni comportamenti incivili, come la sosta sul posto per i disabili e l'uso della metro senza aver prima pagato il biglietto. Due battaglie molto care a Striscia, che spesso denuncia questo genere di fenomeni. Mentre stava documentando la situazione sul campo, il Gabibbo si è avvicinato a un giovane per chiedergli spiegazioni sul perché avesse deciso di viaggiare sulla metropolitana senza biglietto (ed evitando i tornelli). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano, aggressione choc contro il Gabibbo: ecco cosa è successo

Approfondimenti su Milano Gabibbo

Ultime notizie su Milano Gabibbo

