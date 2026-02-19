Seguono un uomo nel cortile di casa a Milano e gli rubano l'orologio da 25mila euro | il video della rapina

Un uomo a Milano ha subito il furto del suo orologio da 25mila euro mentre seguiva un uomo nel cortile di casa. La rapina è avvenuta in un quartiere trafficato di viale Monza, dove i ladri hanno agito rapidamente. La polizia ha intercettato e fermato due giovani, ritenuti responsabili, nelle vicinanze. La scena del crimine è stata ripresa da un video di sorveglianza, che mostra i banditi che afferrano l’orologio e scappano a piedi. La vittima si è resa conto del furto solo dopo aver rivisto le immagini.

La polizia ha fermato in viale Monza a Milano due giovani con l'accusa di rapina aggravata. Sarebbero loro i responsabili della rapina di un orologio da 25mila euro commessa in un cortile di largo Treves.