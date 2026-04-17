Aggredisce brutalmente la compagna e le spacca una costola | arrestato a Como

Un uomo è stato arrestato a Como dopo aver aggredito brutalmente la compagna, causando la rottura di una costola. L’episodio si è verificato all’interno della casa e si è protratto anche all’esterno, dove l’uomo ha inseguito e picchiato la donna. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’aggressore.

Una violenta aggressione tra le mura domestiche, culminata con inseguimento e pestaggio anche all’esterno. È quanto accaduto nella serata del 16 aprile 2026 a Como, dove i carabinieri della stazione di Rebbio hanno arrestato un uomo di 48 anni con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Picchia la compagna con il manico della scopa e le spacca la mandibola: arrestato 19enne Roma, aggredisce compagna e un'amica e le sequestra: arrestato 50enneUn 50enne è stato arrestato a Ostia dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito la compagna, per poi sequestrarla contro la sua volontà in un alloggio... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Aggredisce l’ex compagna incinta, arrestato un 23enne a Caltanissetta; Picchia brutalmente la compagna. Per il 19enne scatta l’arresto; Operatore ecologico picchiato brutalmente: tolleranza zero del Comune di Cerignola; Violento e drogato, aspetta l’ex al parco e la pesta a sangue. Aggredita dal marito dopo il parto col bambino ancora in braccio. Morsi e pugni alla compagna, arrestato 25enneA Ischia una giovane mamma di 23 anni è stata brutalmente aggredita dal compagno mentre stringeva al petto il loro figlio di appena nove ... msn.com Colleferro, aggredisce brutalmente giovane coppia: denunciata 23enne I Carabinieri della Stazione di Colleferro hanno denunciato una 23enne residente a Labico, già nota alle forze dell’ordine, ritenuta gravemente indiziata del reato di lesioni personali in co - facebook.com facebook