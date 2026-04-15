Picchia la compagna con il manico della scopa e le spacca la mandibola | arrestato 19enne

Un giovane di 19 anni è stato arrestato nei giorni scorsi a Vigevano, in provincia di Pavia, dopo aver aggredito la compagna con il manico di una scopa, causandole la frattura della mandibola. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva precedentemente subito altri episodio di violenza nei confronti della stessa persona. L’arresto è stato comunicato dalle autorità locali.

L'arresto è avvenuto nei giorni scorsi a Vigevano, in provincia di Pavia. Il 19enne, già noto alle forze dell'ordine, aveva già picchiato più volte in passato la sua compagna.🔗 Leggi su Fanpage.it

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