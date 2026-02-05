Un uomo di 50 anni è stato arrestato questa mattina a Roma dopo aver aggredito una donna e un’amica. Le due donne sono state picchiate e una di loro è finita a terra, con escoriazioni e ecchimosi sul corpo. L’aggressore le ha anche sequestrate prima di essere fermato dalla polizia. Gli agenti sono intervenuti in tempo per bloccarlo e mettere fine alla scena violenta.

Un 50enne è stato arrestato a Ostia dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito la compagna, per poi sequestrarla contro la sua volontà in un alloggio di fortuna. Nella furia dell'uomo è rimasta coinvolta anche una amica della vittima, intervenuta nel tentativo di prestarle aiuto e a sua volta privata della libertà. Sono stati gli agenti del X Distretto Lido di Roma a trarre in salvo le donne, intervenendo a fronte di una segnalazione arrivata alla Sala Operativa della Questura, che ha riferito di urla soffocate e richieste di aiuto provenienti da una baracca all'interno del parco della Madonnina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, aggredisce compagna e un'amica e le sequestra: arrestato 50enne

