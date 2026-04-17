Aforismi di Massimo De Santis | il cuore e la vita in scena ad Arce
Domenica 19 aprile si terrà ad Arce la presentazione del libro “Aforismi” di Massimo De Santis, inserito nella rassegna “Libri di Primavera”. L’evento si focalizza sulla parola e sull’emozione, offrendo un momento di confronto e di scoperta. La presentazione si svolge in un contesto dedicato alla promozione della letteratura, coinvolgendo il pubblico in un appuntamento dedicato alla riflessione attraverso le pagine dell’autore.
Un appuntamento che mette al centro la parola e l'emozione. Domenica 19 aprile, nell’ambito della rassegna “Libri di Primavera”, verrà presentato il volume “Aforismi” di Massimo De Santis. L'incontro, previsto per le ore 18:00 presso la Sala Teatro Comunale, si preannuncia come uno dei momenti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie correlate
Mino De Santis con Massimo Donno: da “La buona novella” di De Andrè a “La novella quasi buona” di De SantisIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Domenica 8 Marzo 2026Presso Laboratorio Urbano Giovanile Via Mazzini 44 -...
Un ponte verso il mondo: nel cuore dei Campi Flegrei la De Santis diventa scuola internazionaleTempo di lettura: 4 minutiSecondo il Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, entro il 2030 circa il 39% delle competenze oggi richieste...