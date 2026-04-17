Con l’arrivo della primavera 2026, torna in auge la tendenza delle scarpe décolleté classiche, caratterizzate da linee affusolate, punte eleganti e dettagli colorati. Le scarpe con il tacco alto si riconfermano un elemento fondamentale del guardaroba femminile, pronti a completare look raffinati e femminili. La scelta di queste calzature si fa notare tra le preferenze di stagione, segnando un ritorno di un classico intramontabile.

Con l’arrivo della bella stagione, esplode anche la tendenza décolletée classiche primavera 2026. Un trend che punta sul ritorno di uno dei capisaldi del guardaroba in fatto di calzature. E lo fa con modelli che solo a guardarli viene voglia di indossare e mostrare. Affusolate, a punta, colorate e rigorosamente a tacco alto, queste pump onnipresenti sono le scarpe che si immaginano sempre ai piedi delle principesse delle fiabe. E forse è proprio per questo che indossarle ci fa sentire esattamente così, una favola. Motivo più che sufficiente a farci venire la tentazione di comprarne anche più di un paio. Ma la mossa non sarebbe troppo azzardata visto che il loro mood classico non le renderebbe mai fuori moda.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Affusolate, a punta, colorate e dal tacco alto, sono le scarpe perfette per sentirsi una favola

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