La passione per il calcio può accendere anche i cuori più rigidi, soprattutto quando si parla di calcio amatoriale. Giovanni, 34 anni, ha deciso di investire una mattina per scegliere le scarpe giuste prima di una partita nel campo di periferia, consapevole che scarpe inadatte possono causare infortuni o compromettere le prestazioni.

La passione per il calcio può accendere anche i cuori più rigidi, soprattutto quando si parla di calcio amatoriale. In un contesto in cui l’isolamento sociale ha inciso sul modo di praticare lo sport, la domenica diventa rituale comunitario: campi di periferia, partite tra amici e una forma di spettacolo popolare che richiama l’essenza del gioco. In questa cornice è fondamentale scegliere le scarpe giuste, perché la suola deve dialogare con la superficie di gioco, garantendo aderenza, stabilità e protezione. Per un’adeguata performance e una salute muscolare e legamentosa preservata, è necessario associare la suola al tipo di terreno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Scegli le scarpe perfette per ogni superficie e previeni gli infortuni

Marco Bianchi, allenatore di una squadra di calcetto a Milano, ha scoperto che scegliere le scarpe giuste per ogni superficie può fare la differenza tra una partita divertente e un infortunio.

