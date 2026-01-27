Kim Kardashian fa centro con le scarpe dalla punta divisa | tutti le odiano ma sono sold out
La collaborazione tra SKIMS e Nike ha portato al rapido sold-out di una scarpa innovativa, dal costo di 190 euro. La calzatura, caratterizzata da una punta divisa, ha suscitato opinioni contrastanti, ma ha comunque riscosso un grande successo commerciale, evidenziando la forte influenza del brand e della celebrità nel settore moda.
La calzatura da 190 euro frutto della collaborazione tra SKIMS di Kim Kardashian e Nike ha registrato il tutto esaurito in meno di un'ora: debutto da record.🔗 Leggi su Fanpage.it
Kim Kardashian: "Non sono ancora avvocato. Studio con ChatGPT ma mi fa fallire"
Kasia Smutniak con le Tabi: quanto costano le scarpe con la punta divisa in due come gli zoccoli
