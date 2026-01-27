Kim Kardashian fa centro con le scarpe dalla punta divisa | tutti le odiano ma sono sold out

La collaborazione tra SKIMS e Nike ha portato al rapido sold-out di una scarpa innovativa, dal costo di 190 euro. La calzatura, caratterizzata da una punta divisa, ha suscitato opinioni contrastanti, ma ha comunque riscosso un grande successo commerciale, evidenziando la forte influenza del brand e della celebrità nel settore moda.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.