Sul palazzo del Comune di Reggio Emilia sono state trovate scritte offensive e minacciose rivolte a giudici, assistenti sociali e forze dell’ordine, con frasi come “Giudici e assistenti sociali nazisti”, “Forze dell’ordine Gestapo” e “Mostri rapitori di bambini”. Le scritte sono state notate questa mattina e hanno attirato l’attenzione delle autorità. La polizia sta indagando per identificare chi abbia effettuato i graffiti e valutare eventuali conseguenze legali.

Reggio Emilia, 17 aprile 2026 – “Giudici e assistenti sociali nazisti”, “Forze dell’ordine Gestapo”, “Mostri rapitori di bambini”. È questo il tenore delle scritte comparse nella notte a Barco di Bibbiano sui muri del palazzo dell’Unione Comuni Val d’Enza, dove hanno sede anche i Servizi sociali, finiti negli anni scorsi al centro del processo sui presunti affidi illeciti. Le hanno scoperte i carabinieri, durante un giro di pattugliamento del territorio. Frasi violentissime, tracciate con vernice spray rossa e firmate “ViVi”, che trasformano un raid vandalico in un atto intimidatorio diretto contro istituzioni, magistratura e operatori pubblici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affidi Bibbiano, scritte choc comparse sul palazzo del Comune: “Giudici e assistenti sociali nazisti”

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