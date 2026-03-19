Il tribunale di Genova ha deciso di assolvere il Comune di Dicomano e l'Asl Toscana Centro nel procedimento riguardante un caso di affidi negli anni Novanta. La donna, allora bambina, e i suoi genitori avevano presentato ricorso contro le istituzioni, contestando responsabilità relative all’affido al Forteto. Le domande di ricorso sono state entrambe rigettate, confermando l’assenza di responsabilità delle autorità coinvolte.

FIRENZE Il tribunale di Genova ha rigettato le domande di ricorso avanzate, contro il Comune di Dicomano e Asl Toscana Centro, da una donna, allora bambina, e i suoi genitori, che negli anni Novanta fu affidata al Forteto assieme alla sorellina. Questo infatti uno dei passaggi chiave della sentenza del giudice Alessandro Ranaldi: "Per il Comune di Dicomano gli atti documentano un ruolo esclusivamente esecutivo e temporalmente delimitato alla vigilanza sugli incontri protetti nel periodo 1996-1997, alle condizioni imposte dal giudice minorile; non emergono poteri di scelta della struttura, di gestione della permanenza, di sorveglianza interna sul Forteto né omissioni specifiche degli operatori durante gli incontri che abbiano concorso causalmente ai pregiudizi lamentati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli assistenti sociali e gli affidi. Dicomano assolto sul Forteto: "Il Comune non fu responsabile"

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