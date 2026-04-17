Affidamento in house ad Ataf | forte ritardo per la documentazione preoccupazione per i lavoratori

Il procedimento di affidamento in house ad Ataf sta subendo un forte ritardo a causa della mancanza di documentazione necessaria. La situazione solleva preoccupazioni sia sulla gestione dell’azienda che sul futuro dei lavoratori coinvolti. La questione sta attirando l’attenzione delle autorità e delle parti interessate, mentre si cerca di capire come procedere per risolvere la situazione. Le difficoltà rischiano di influire sulla continuità del servizio di trasporto pubblico locale.

Si addensano nubi scure sul futuro del trasporto pubblico locale - segnatamente di Ataf - che sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza occupazionale e amministrativa. È quanto emerso dall’incontro svoltosi ieri a Palazzo Dogana tra le organizzazioni sindacali e il dirigente del.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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