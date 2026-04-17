In Europa, alcune compagnie aeree rischiano di fermarsi a causa delle scorte di carburante, che durano circa sei settimane. La riapertura dello stretto di Hormuz, comunicata da Teheran il 17 aprile, non ha ancora migliorato la situazione. La disponibilità di combustibile per i voli resta critica, generando timori di interruzioni nelle operazioni di trasporto aereo.

Nonostante la riapertura totale dello stretto di Hormuz, annunciata da Teheran nel primo pomeriggio di venerdì 17 aprile, la situazione relativa al carburante per aerei continua a essere preoccupante. L’Europa, infatti, ha riserve di cherosene per altre sei settimane, dopodiché i voli inizieranno a essere cancellati. È quanto dichiarato da Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, a descrivere all’ Associated Press. “Posso anticiparvi che presto riceveremo la notizia che alcuni voli dalla città A alla città B potrebbero essere cancellati a causa della mancanza di carburante per aerei”. Anche l’Airports Council International Europe condivide le stesse preoccupazioni: “Tra tre settimane il carburante potrebbe cominciare a scarseggiare”.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Aerei a rischio stop in Europa: “Le compagnie hanno scorte solo fino a sei settimane”

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